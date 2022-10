Via la Biélorussie : La «Paris Hilton russe» s'enfuit à pied vers l'Ouest

Présentée comme une opposante au régime russe, la journaliste et blogueuse Ksenia Sobtchak, a quitté la Russie dans la précipitation

Longtemps considérée comme la «Paris Hilton russe», parce qu'elle est la fille de l'ancien mentor politique de Vladimir Poutine, Ksenia Sobtchak est aujourd'hui journaliste et blogueuse.

La fille de l'ancien mentor politique de Vladimir Poutine, Ksenia Sobtchak, journaliste et blogueuse, a dénoncé mercredi soir, un «raid contre sa rédaction» après avoir été visée dans une affaire judiciaire pour extorsion de fonds qui l'a forcée à se réfugier en Lituanie. «Il est évident qu'il s'agit d'un raid contre ma rédaction, la dernière rédaction libre de Russie, qu'il fallait réprimer», a-t-elle affirmé sur les réseaux sociaux, dans sa première réaction, disant toutefois «espérer que ce ne soit pas le cas, et que cela soit vraiment un malentendu».

Selon l'agence Tass et la chaîne de télévision gouvernementale RT, l'ancienne candidate à la présidentielle russe de 2018 est visée dans une affaire d'extorsion de fonds, ainsi que son ancien directeur commercial et un ancien rédacteur en chef de Tatler, un magazine de mode. Selon une source policière à Tass, son domicile «a été perquisitionné mercredi matin». «Notre directeur commercial Kirill Soukhanov a été arrêté», a déploré mercredi soir Mme Sobtchak dans son message. «Je n'y crois pas du tout, et j'espère que maintenant ils vont rapidement tout régler», a-t-elle exhorté, évoquant «une sorte de non-sens».