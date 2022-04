Procès d’un «Beatle» de l’EI : La parole aux proches d’un journaliste tué

Les parents de James Foley, exécuté par l’EI en Syrie, ont témoigné lundi au procès d’El Shafee el-Sheikh.

«Ridicules»

En décembre 2013, la communication est coupée. La famille attendra huit longs mois avant que n’arrive un nouveau message, particulièrement inquiétant. Il annonce que James Foley va être exécuté en «représaille» aux bombardements américains contre les forces de l’EI. Sept jours plus tard, une vidéo le montrant en tenue orange de prisonnier à côté d’un homme vêtu de noir, encagoulé et armé d’un couteau de boucher, est publiée sur internet. On y voit aussi, après quelques minutes, son corps sans tête.

«L’inverse»

En janvier 2018, les forces kurdes syriennes arrêtent El Shafee el-Sheikh et Alexanda Kotey, soupçonnés de faire aussi partie des «Beatles». En 2019, ils sont remis aux forces américaines et transférés en Irak. Diane Foley se bat alors pour que les deux hommes soient jugés aux États-Unis, devant un tribunal civil, et non pas envoyés sur la base militaire de Guantanamo. En septembre 2020, ils sont finalement transférés sur le sol américain.