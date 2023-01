La patronne du FC Metz peut-elle faire tomber Le Graët?

Le destin de Noël le Graët à la tête de la Fédération française de football (FFF) ne tient plus qu'à un fil. Suite à la tempête déclenchée par ses propos désobligeants envers Zinédine Zidane, qui s'ajoutent à des affaires de sexisme notamment, le dirigeant breton fait actuellement face à une pression politique et médiatique sans précédent. Mais son départ n'est pas acté pour autant, le Français de 81 ans s'accrochant à son mandat qui court jusqu'en 2024.

Alors que le gouvernement français dispose d'une marge de manœuvre limitée pour éviter une ingérence politique potentiellement répréhensible aux yeux de la FIFA, tous les regards se portent sur le comité exécutif de la Fédération, qui est en capacité de mettre fin au mandat de Noël Le Graët. Une situation qui demeure complexe, car 12 des 14 membres de ce comité ont été élus sur la liste du dirigeant en poste depuis 2010. Parmi eux, la directrice générale du FC Metz Hélène Schrub, entrée au Comex de la 3F en 2021, et qui selon le journaliste de RMC Daniel Riolo serait la plus encline à faire bouger les lignes.