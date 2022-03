Gastronomie : La pêche durable séduit les futurs grands chefs

L'ex-chef trois étoiles Olivier Roellinger lance un concours à son nom afin d'orienter les cuisiniers vers les poissons de la pêche durable, aujourd'hui encore trop dédaignés.

«On n'est pas obligé de tous proposer du tartare de bar, on peut aussi en faire avec du chinchard», assure le chef breton Olivier Roellinger, qui a donné son nom à un concours unique destiné à orienter les cuisiniers vers la pêche durable. «Nous demandons aux candidats non seulement d'être bons techniquement mais aussi d'avoir une démarche de citoyens», résume le restaurateur basé à Cancale (Ile-et-Vilaine).

D'où l'idée de l'ONG SeaWeb de sensibiliser les professionnels, bien au delà des pêcheurs: rencontres avec mareyeurs, distributeurs et restaurateurs et diffusion, notamment par internet, d'un «guide des espèces», véritable bible sur l'état des espèces confectionnée avec des scientifiques. «Nous travaillons avec certains chefs mais aussi avec des écoles de formation où l'accueil a été particulièrement chaleureux chez les jeunes, si bien que cela a débouché sur le concours», raconte Elisabeth Vallet, directrice de SeaWeb Europe .

Pour la 3e édition, une dizaine de candidats de moins de 25 ans en formation (du CAP au BTS) vont s'affronter à Dinard (Ile-et-Vilaine) le 2 avril, dans les locaux du lycée hôtelier, et une dizaine de restaurateurs actifs de moins de 35 ans se mesureront à Paris, le 7 avril, dans les murs de l'école Ferrandi. Les candidats peuvent venir de toute la France, mais ont été sélectionnés sur dossier et ont dû expliqué le choix des produits qu'ils voulaient cuisiner le jour "J": lieux et techniques de pêche, état des stocks, âge de reproduction, taille adulte, etc. L'épreuve consiste à préparer un plat gastronomique et, avec le même poisson, une recette plus familiale.