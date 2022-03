France/Corse : La peine d’Yvan Colonna, dans le coma, a été suspendue

Alors que le militant indépendantiste corse se trouve toujours entre la vie et la mort, la justice française a décidé jeudi de suspendre sa peine de prison à vie, en raison de son état de santé.

La décision a été rendue par le juge d’application des peines antiterroriste, après avis favorable du parquet antiterroriste. «C’est un soulagement pour la famille», a réagi l’un des avocats d’Yvan Colonna, Sylvain Cormier, saluant «le travail de la justice qui a utilisé pleinement le dispositif d’urgence» prévu par la loi. La décision signifie qu’Yvan Colonna «n’est plus sous main de justice et donc ne relève plus de l’administration pénitentiaire», a précisé la source judiciaire. Les visites de ses proches devraient être facilitées, un permis de visite n’étant désormais plus nécessaire.