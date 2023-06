Roland-Garros: La pépite Mirra Andreeva, 16 ans, poursuit sa route

Au premier tour, Andreeva n'avait même pas eu besoin d'une heure pour se défaire de l'Américaine Alison Riske-Amritraj (85e) 6-2, 6-1. Elle était ainsi devenue la plus jeune joueuse à gagner un match à Roland-Garros, depuis 2005. Sur le court Simonne-Mathieu, jeudi après-midi, elle ne s'est pas éternisée non plus (1h17 min).