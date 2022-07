Strasbourg : La perpétuité requise contre Reiser, assassin présumé de Sophie Le Tan

La réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, la peine maximale, a été requise lundi à l'encontre de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Tan.

«Sans surprise, je vous demanderai de répondre oui à la question de savoir s'il a volontairement donné la mort. Et à la question de la préméditation, je vous demanderai aussi de répondre oui», a lancé aux jurés de la cour d'assises du Bas-Rhin l'avocat général, Laurent Guy.

Celui-ci a requis «une peine extrêmement lourde», la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, la plus lourde encourue par M. Reiser.

«Manipulateur roi»

«Vous rendrez à Sophie l'humanité que Jean-Marc Reiser lui a enlevée», avait lancé dans la matinée aux jurés Me Rémi Stéphan, l'un des avocats de la famille pour qui la préméditation «ne fait aucun doute».

Me Gérard Welzer a, lui, fustigé le «bagout» et le «baratin» d'un Reiser selon lui «manipulateur roi». «Le seul qui connaît la vérité c'est Jean-Marc Reiser et il ne l'a pas dite», a-t-il lancé aux jurés.