Etats-Unis: La personne qui la harcelait en ligne était… sa propre mère

États-Unis : La personne qui la harcelait en ligne était… sa propre mère

Une mère de famille de Mount Pleasant, dans le Michigan, a été arrêtée et mise en examen lundi. Kendra Licari, 42 ans, est notamment accusée de harcèlement sur mineur, obstruction à la justice et utilisation d’un ordinateur dans le but de commettre un crime. En clair, il est reproché à l’Américaine d’avoir utilisé un faux nom pour harceler sa propre fille et le petit ami de celle-ci en ligne pendant plus d’un an. La quadragénaire a été incarcérée et sa caution fixée à 5 000 dollars. Son prochain passage devant le juge est prévu le 29 décembre, selon The Morning Sun.