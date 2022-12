Justice au Luxembourg : La petite Bianka est-elle toujours en vie, 7 ans après?

LUXEMBOURG – Début juillet 2015, Bianka Bisdorff, âgée d'un mois, disparaissait et n'a jamais été retrouvée. Sa mère est jugée à partir de ce mardi pour meurtre, homicide volontaire et coups et blessures sur mineur ayant entrainé le décès de l'enfant.

Le procès relatif à l'une des affaires les plus intrigantes de ces dernières années au Luxembourg va démarrer ce mardi, du tribunal de Luxembourg. Pour mémoire, le parquet de Luxembourg ouvrait le 2 juillet 2015 une information judiciaire pour cause de disparition inquiétante d'un bébé, Bianka Bisdorff, née le 6 juin la même année. L'étang de Linger, près duquel la mère (alors âgée de 32 ans) a été aperçue pour la dernière fois avec le nourrisson, avait été en partie vidé et passé au peigne fin par des plongeurs. Les maisons alentours ont également été fouillées, sans résultat là non plus.