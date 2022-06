Au Luxembourg : La Petite Reine a mis le grand braquet lors du Bike Festival

CESSANGE – C'était la fête à la bicyclette sous toutes ses formes ce week-end au complexe sportif Boy-Konen.

Et comme les autres fois, les organisateurs avaient concocté un programme copieux et varié: randonnée, course de VTT, concours de saut, kids races, Family Bike Ride, marché d'occasion, show Bike Trial au Bike Park, mais aussi un festival de documentaires sur le vélo tournant en boucle, une vingtaine de stands dédiés ou informels (ACL, police grand-ducale, ALAD, Quattropole...), et, grande première, un biathlon mêlant tir au laser et VTT. «Nous sommes venus pour le Family Run», disait tout sourire Anjali, venue de Canach avec son fils Aayush (10 ans).