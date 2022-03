La petite «sauvage» doit réapprendre à vivre

La fillette de cinq ans découverte aboyant comme un chien, lundi en Sibérie, joue avec des enfants. Mais elle ne parle pas et se comporte comme un animal, selon les spécialistes.

Natacha a été élevée parmi des chiens et de chats. Elle ne communiquait qu'en glapissant quand elle a été retrouvée.

Natacha a été élevée au milieu des chiens et des chats. Placée dans une institution, où elle reçoit une aide médicale et psychiatrique, l'enfant, qui n'était quasiment jamais sortie dans la rue, découvre la vie en société mais continue de reproduire des schémas comportementaux très ancrés.

L'enfant, délaissée par son père et ses grands-parents qui vivaient pourtant sous le même toit dans un appartement délabré de Tchita, a surtout grandi au contact des animaux de la famille, dont elle a copié le comportement. Lorsqu'elle a été découverte, elle "se jetait sur les gens comme un petit chien" et ne communiquait qu'avec "le langage des animaux", a raconté la police locale.

"Elle ne mange pas avec une cuillère, elle la met de côté et elle lape", a raconté une responsable de l'établissement, Nina Emeltchougova, à la chaîne de télévision russe Rossia. "Elle imite dans les jeux ce qu'elle voit (...) Elle était plus au contact des animaux que des humains", a ajouté un autre collaborateur de l'institution cité par l'agence Interfax.

Ce dernier se refuse toutefois à voir en elle un "enfant animal". "Ce n'est pas Mowgli", dit-il, en référence à l'enfant recueilli et élevé par les loups dans le "Livre de la jungle" de Rudyard Kipling. "Natacha s'était très bien adaptée, elle marche, ses manifestations comportementales de 'chiens et de chats' sont épisodiques. Elle montre comment mettre une casserole sur un réchaud et allumer le gaz", ajoute-t-il.