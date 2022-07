Insolite à Luxembourg: La petite Tour Eiffel de la Place de Paris fait un carton

«Un beau clin d’œil aux Français»

«Je lui ai dit qu’on allait voir la tour Eiffel à Paris et elle m’a répondu que c’était trop loin. Quand elle est arrivée ici, elle était vraiment étonnée. On a déjà été voir la vraie Tour Eiffel, on est montée jusqu’au troisième étage et c’est vraiment sympa d’avoir une mini réplique à Luxembourg».