Concert de bienfaisance – La Philarmonie a fait salle comble pour soutenir l'Ukraine

La Philarmonie accueillait vendredi soir un concert de bienfaisance en faveur des personnes impactées par la guerre en Ukraine, en présence notamment de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri, et des ministres Sam Tanson et Henri Kox. La soirée a permis de récolter des dons au profit des personnes victimes de la guerre.

« Cela fait maintenant trois semaines que nous sommes confrontés quotidiennement à des nouvelles et des images qui se dépassent dans la violence et la détresse qu’elles véhiculent et il était évident pour la Croix-Rouge luxembourgeoise de dédier cette soirée de bienfaisance» a déclaré Rita Krombach, la vice-présidente de la Croix-Rouge.