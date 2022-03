Musique : La Philarmonie muée en discothèque

LUXEMBOURG-VILLE - Les DJ ont mené la danse jusqu'à la fin de la nuit à la Philharmonie.

Vendredi soir n'a pas dérogé à la règle. À nouveau, on a rangé les violons et hautbois pour sortir les platines dans le couloir de la Philharmonie et transformer la respectable institution en club. Comme les lieux, la sélection de DJ qui ont fait danser le public était classieuse. Avec en point d'orgue deux monstres sacrés. Après Kool Herc et Grandmaster Flash, les années précédentes, un autre monument musical historique du hip-hop était aux manettes en la personne d'Afrika Bambaataa. D'ailleurs, où «Bam» est posé, il reste. Il règne en maître sur le dancefloor dans une attitude monolithique. Laissant à ses deux acolytes le soin de faire sa promo. En contraste avec le public qui se démène l'air ravi.