France: La phobie des escargots de Julien Tanti fait réagir le web

«Ah putain! Manon, il y a un escargot là! Il est dégueulasse, il marche et tout», a lancé Julien à sa chérie qui lui a rétorqué que l’animal était pourtant trop mignon. «Bon, alors viens lui dire bonjour et viens l’enlever. C’est dégoûtant, dégueulasse. Je n’ai pas envie qu’il me mette de la lave (ndlr: Julien pensait à «bave») dessus. Je n’aime pas ça», a lâché encore Julien, qui n’en a logiquement jamais mangé. Face au refus de Manon de sortir du camping-car, il a pris son courage à deux mains pour enlever l’escargot et le déposer un peu plus loin sur l’herbe après de nombreux cris de dégoût.