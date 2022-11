«Ligaments croisés, tu connais» : La photo de Julien Doré et Jean-Marc chez le vétérinaire

On le sait, Julien Doré adore ses deux bergers suisses, Jean-Marc et Simone, qui ont même été les stars de son clip «Waf», où on les entend aboyer. Ayant constaté que Jean-Marc souffrait à cause d’une de ses pattes arrière, le chanteur français de 40 ans l’a aussitôt emmené chez le vétérinaire.