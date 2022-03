La photo qui vaut 50 000 euros

Ségolène Royal s’est plainte contre Paris-Match pour avoir publié en couverture et dans le magazine des photos de l'ancienne candidate à la présidentielle au bras d'un homme en Espagne.

Le numéro de Paris-Match en cause montrait en Une et sur plusieurs pages la responsable socialiste au cours d'"une escapade romantique" dans les rues de Marbella, en Espagne. Et à son bras, un homme inconnu du grand public.

Le reportage se poursuivait en Guadeloupe, où Mme Royal s'était notamment rendue aux obsèques du syndicaliste Jacques Bino tué par balle à Pointe-à-Pitre le 18 février. "Il n'y a jamais eu le moindre consentement de Mme Royal" à la publication des photos de Marbella, "prises à son insu", a souligné Me Mignard, avocat et proche de Ségolène Royal.

"Mme Royal, comme quiconque (...) a le droit de vivre la vie privée qui lui convient", a-t-il ajouté. La somme de 50 000 euros de dommages et intérêts est réclamée sur le fondement des atteintes au droit à l'image et à la protection de la vie privée.

Un argument repris à son compte par l'avocate de Paris-Match. Me Marie-Christine de Percin a souligné "qu'au moment où elle vient parler aux plus défavorisés", en Guadeloupe, "on apprend qu'elle était" quelques jours plus tôt "dans un endroit pour milliardaires (...) où l'on ne s'attend pas à voir un responsable socialiste". L'avocate a également dénoncé l'utilisation du magazine qu'elle défend dans un but "politique".