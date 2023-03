Débat: La pilule abortive bientôt interdite aux Etats-Unis?

Depuis, une quinzaine d'Etats conservateurs ont interdit tous les avortements sur leur sol, et d'autres comme la Floride sont en voie de restreindre fortement l'accès aux IVG. Pour la présidente de l'organisation de planning familial Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, «le dossier d'Amarillo est une piqûre de rappel pour tous ceux qui pensaient ne pas être concernés» parce qu'ils vivent dans des Etats protecteurs du droit à l'avortement.

«La politique plutôt que la science»

En novembre, une coalition de médecins et de groupes anti-avortement a porté plainte contre l'Agence américaine du médicament (FDA), à qui ils reprochent d'avoir autorisé il y a 23 ans la mifépristone (RU 486), une des deux pilules utilisées pour les interruptions médicamenteuses de grossesse.

Les plaignants accusent la FDA d'avoir choisi «la politique plutôt que la science», en approuvant un produit chimique susceptible selon eux de créer des complications, et d'avoir au passage «outrepassé ses prérogatives». En attendant l'examen des arguments de fond, ils ont demandé que l'autorisation de la mifépristone soit suspendue sur l'ensemble du territoire.

Stratégiquement, ils ont introduit leur recours à Amarillo, une ville texane à l'écart des grands centres urbains, où Matthew Kacsmaryk est le seul juge fédéral. Son profil et ses oppositions revendiquées à l'avortement ont fait monter l'inquiétude dans les rangs des défenseurs du droit à l'IVG, dont certains manifesteront mercredi devant le tribunal.

«Il paraît incroyable qu'un simple juge du Texas puisse rendre une décision qui aurait un impact sur un produit approuvé par les autorités sanitaires et commercialisé en toute sécurité depuis plus de vingt ans», fustige Elisa Wells, fondatrice du réseau d'information sur les pilules abortives Plan C, auprès de l'AFP.