La piscine de Redange va changer de dimension

«Notre piscine ne répond plus entièrement aux besoins d’aujourd’hui», souligne Patrick Wampach, président du syndicat intercommunal Réidener Schwemm. Submergée par la demande des familles qui jusqu’en Belgique ou en France, apprécient son centre de loisirs, ainsi que par les différents cours (fitness, seniors, bébés) et les besoins des écoles de ses neuf communes propriétaires (Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Redange/Attert, Saeul, Useldange, Vichten, Wahl), la piscine de Redange a atteint ses limites.

Il lui faut donc grandir et le projet avance. «L’extension sera accolée au bâtiment existant et va abriter deux bassins, dont un bassin de compétition de 25 m et un avec fond amovible», poursuit Patrick Wampach. Elle prendra la place d’un parking et de bâtiments en bois à l’arrière de l’édifice actuel. De quoi accueillir comme il faut les nageurs, souvent à l’étroit.