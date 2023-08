La piscine «Tournesol», une icône rare qui va faire peau neuve

Son design est ludique et singulier, pour ne pas dire fantasque. La piscine «Tournesol» est née dans les années 1960 après un concours national lancé en France et remporté par l'architecte français Bertrand Schoeller. Son idée était de mettre au point un concept de piscines couvertes industrialisées, préfabriquées. Finalement, 183 seulement furent construites entre 1960 et 1980. En grande majorité, on les trouve à travers la France, mais une piscine «Tournesol» a également atterri tel un ovni… à Larochette au Luxembourg.