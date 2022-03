Querelle au Luxembourg : La piste de l'aérodrome du Kitzebur labourée

MEDERNACH – Les pilotes amateurs ne peuvent plus utiliser l’aérodrome situé près de la ferme du Kitzebur. Dans la nuit de dimanche à lundi, la piste a été labourée pour la rendre inutilisable.

La piste de décollage et d'atterrissage est pour l'instant hors d'usage.

Les pilotes d’ULM qui utilisent l’aérodrome situé près de la ferme du Kitzebur ont eu une mauvaise surprise, lundi matin. Dans la nuit de dimanche à lundi, la piste de décollage et d’atterrissage utilisée par le club de l’Aéroplume Luxembourg a été en grande partie labourée. De fait, les 30 ULM sont consignés dans leur hangars jusqu’à nouvel ordre. «La piste est fermée pour cause de vandalisme», peut-on lire sur le site de l’association.

Un différend entre le propriétaire des lieux et le locataire se trouve à l’origine de l’affaire. «Le propriétaire des infrastructures nous a demandé en janvier de chercher un nouveau terrain et a résilié le bail le 1er juin», a expliqué au Luxemburger Wort Jeannot Grethen, vice-président de l’Aéroplume Luxembourg. Entre-temps, le club n’a pas réussi à trouver un nouvel aérodrome susceptible de l’accueillir. Et le propriétaire-agriculteur a perdu patience…