Rafael Nadal : «La place de numéro un? Une époque révolue»

Recordman absolu des victoires en Grand Chelem après son 21e titre acquis en Australie, Rafael Nadal se résigne à ne plus se battre pour la place de N.1 mondial à 35 ans.

Nadal est devenu N.1 pour la première fois le 18 aôut 2008 et n'a plus eu cet honneur depuis le 10 janvier 2020. Il se maintient toutefois dans les cinq premiers mondiaux, actuellement à 50 points du 4e, le Grec Stefanos Tsitsipas, et 1.587 points devant le 6e, l'Italien Matteo Berrettini.