Au Luxembourg : La place Hamilius ne sera plus surveillée par caméra

Les décisions sont donc tombées ce vendredi et quatre des six zones resteront filmées. Pour Hamilius, pas d'autorisation de maintien de la vidéosurveillance, donc. Idem pour le secteur du Centre de conférences du Kirchberg. «Vu la particularité de ces zones et suivant l'analyse de la police (…) elles ont été reclassées comme nouvelle zone». À Hamilius, point névralgique du centre de la capitale, «la configuration et l'aménagement des lieux ont sensiblement changé suite aux importantes modifications urbaines», écrit le ministère dans un communiqué.