Contestation à Istanbul : La place Taksim sous contrôle de la police turque

Des dizaines de policiers antiémeutes ont pris leur quartier mardi, sur le symbole du mouvement de protestation antigouvernementale qui secoue la Turquie depuis 12 jours.

«Notre intention est d'ôter les pancartes et les dessins sur la place. Nous n'avons pas d'autre objectif», a déclaré M. Mutlu sur Twitter. «On ne touchera en aucun cas au parc Gezi et à Taksim, on ne vous touchera absolument pas. À partir de ce matin, vous êtes confiés à vos frères policiers», a également affirmé le gouverneur, appelant les manifestants à «rester à l'écart des possibles méfaits» de provocateurs.