Amarrée en Méditerranée: La plage Canua Island veut ouvrir «le plus tôt possible»

Canua, qui promet une centaine d'emplois et a déjà commencé à recruter, pourra accueillir à son bord, contre paiement, jusqu'à 350 personnes, acheminées par navettes. Sur place, elles accéderont à un restaurant, un bar-lounge et une piscine d'eau douce.

«Nous sommes dans un État de droit et nous remplissons toutes les conditions nécessaires, nous n'avons aucun doute que les services de l'État vont faire toute diligence pour que nous ayons toutes les autorisations nécessaires», a déclaré mercredi, Jean-Bernard Falco, l'entrepreneur qui préside la société et a réuni un tour de table de 15 millions d’euros sur ce projet, lors d'une conférence de presse à la Seyne-sur-Mer (Var).

«Nous avons reçu la visite de la commission de sécurité et nous attendons le permis de navigation», a confirmé à l'AFP, Marc Audineau, ex-champion de dériveur, à l'origine du projet avec un autre sportif, Tony Philp, ex-champion de planche à voile. «Nous avons également eu une réunion avec les services de la préfecture concernant le permis d'armement, qui valide l'aspect humain du navire, la formation de l'équipage, et nous attendons ce document d’un jour à l'autre pour exploiter le navire le plus tôt possible», a souligné M. Audineau.