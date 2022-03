La planète a tué les mammouths

Les mammouths, qui ont disparu il y a plus de 3 500 ans, ont été victimes à la fois du réchauffement progressif de la planète à la fin de la dernière glaciation et de la chasse menée par l’homme, selon une étude dirigée par des scientifiques espagnols.

L’étude a observé des conditions climatiques à plusieurs périodes (-126 000 ans, -42 000, -30 000, -21 000 et -6 000) et a permis d’établir que les zones où le mammouth pouvait habiter ont progressivement été réduites comme peau de chagrin, ce qui l’a rendu bien plus sensible à la chasse par l’homme dont la population était croissante.