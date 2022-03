La planète people tourne pour Barack Obama

Il est de notoriété publique que les artistes sont davantage démocrates que républicains. C’est encore plus vrai pour cette élection où nos amis les stars ont joué les militants.

La plus grande preuve de cet engouement d’Hollywood pour le sénateur de l’Illinois est sans doute la chanson et le clip vidéo «Yes we can,» qui rassemble de nombreuses célébrités sous l’impulsion de Will.i.am (Black Eyed Peas).

Les stars afro américaines ont bien entendu aussi pris fait et cause pour le premier candidat noir à tenter la Maison Blanche. Ainsi Will Smith, très concerné par la chose politique a choisi très tôt de soutenir Obama: «Obama est un choix parfait pour l'avenir de l'Amérique». Tout comme P.Diddy, «Le Noir c’est l’avenir, Black is beautiful!». Seal s’est promené avec un masque d’Obama dans les rues de New York et a promis de quitter les Etats-Unis avec sa petite famille si McCain était élu. «Si McCain est élu, et si l'Amérique s'enfonce encore plus dans l'abîme, alors nous quitterons le pays». Et que dire d'Oprah Winfrey, la présentatrice préférée des Américains qui a joué un rôle d'animatrice dans les meetings du candidat.