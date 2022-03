Marée noire : La plate-forme fuyait déjà avant l’explosion

Un employé de BP a affirmé sur la chaîne de télévision BBC qu’il y avait déjà une fuite sur la plate-forme Deepwater Horizon quelques jours avant son explosion.

Un employé de la plate-forme, dont l'explosion fin avril a provoqué la mort de 11 personnes et causé la marée noire, a affirmé à la BBC dans l'émission Panorama diffusée lundi avoir été témoin d'une fuite sur une importante pièce de sécurité. Il a également assuré que celle-ci n'avait pas été réparée, les opérateurs préférant se reposer sur une pièce de secours.

«Nous avons vu une fuite sur le bloc d'obturation, nous en avons informé la compagnie, ils ont une salle de contrôle depuis laquelle ils peuvent fermer ce bloc et en activer un autre de telle sorte qu'ils n'ont pas besoin d'arrêter la production», a rapporté Tyrone Benton, qui a décidé selon la BBC de poursuivre à la fois BP et le propriétaire de la plate-forme Transocean, pour négligence dans cette affaire.

La BBC cite dans ce reportage un expert en pétrole, le professeur Tad Patzek, qui estime qu'une telle situation est «inacceptable». «Si vous avez la moindre preuve que ce bloc d'obturation ne fonctionne pas correctement, il faut le réparer par tous les moyens possibles», assure-t-il. BP a répondu à la BBC que Transocean était responsable à la fois de la maintenance et du fonctionnement de cette pièce, mais n'était pas joignable lundi pour commenter cette affaire.

Tout en maintenant le profil bas du coupable décidé à payer ce qu'il doit, BP commence à désigner les autres sociétés potentiellement impliquées dans la catastrophe, comme pour Transocean et le bloc d'obturation, ou pour Halliburton et la cimentation de la plate-forme. Une polémique l'oppose à présent à son associé à 25% dans Deepwater Horizon, l'américain Anadarko. Le PDG de celui-ci Jim Hackett, a estimé vendredi que «la tragédie (...) est le résultat direct des décisions et des actions imprudentes de BP», qui devrait ainsi assurer les dédommagements.