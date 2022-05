Météo au Luxembourg : Le Luxembourg placé en alerte aux orages et «pluie forte»

LUXEMBOURG - La pluie et les nuages sont de retour. MeteoLux a émis une alerte jaune aux orages, avec possibilité de «pluie forte» ce lundi, de 11h à 17h.

Nous en avions presque perdu l’habitude depuis plusieurs jours, mais la semaine qui débute sera marquée par le retour des nuages. Rassurez-vous, la météo quasi estivale ne va pas totalement disparaître mais ce lundi 16 mai risque d'être perturbé par les orages attendus dans tout le pays. MeteoLux a d'ailleurs émis une alerte jaune pour ces orages qui pourraient éclater entre 11h et 17h, s'accompagnant localement de «pluie forte». 15 litres d'eau par m² sont même attendus par endroits.

Mardi s'annonce également «fort nuageux tout au long de la journée» et là encore des averses de pluie ne sont pas exclues. Les températures resteront douces, jusqu’à 25 degrés annoncés ce lundi et mardi. Dans le courant de la semaine, il fera jusqu’à 28 degrés même si quelques gouttes pourraient de nouveau tomber jeudi et vendredi.