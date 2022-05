Météo au Luxembourg : La pluie et les nuages vont refaire une petite apparition

LUXEMBOURG - Il fera toujours très doux sur le pays cette semaine, mais la pluie et les nuages sont de retour. Et dès ce lundi.

«De faibles averses de pluie seront possibles» dans la matinée, indique MeteoLux, et «des averses orageuses seront très probables» dans l’après-midi. Des orages «modérés» et très localisés pourront également se former avant un retour à la normale durant la nuit de lundi à mardi.