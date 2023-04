La pluie et «un front froid» arrivent au Luxembourg

Dès mardi donc, des averses sont à prévoir, avec à peine plus de 10°C au meilleur de la journée et «entre 5 et 7°C» le matin. Dans la nuit de mardi à mercredi, «se rapproche une nouvelle perturbation et du temps pluvieux», avertit MeteoLux. Et pour cause au menu mercredi, «pluie modérée» et un petit «8 à 10°C». Idem jeudi et vendredi mais avec cette fois, «7 à 9°C» dans l'après-midi et des minimales qui flirteront avec 3°C.