Au Kenya : La plus grande éléphante à défenses est morte à plus de 60 ans

Une éléphante, considérée comme la plus grande femelle à défenses du Kenya, est morte de vieillesse dans ce pays d'Afrique de l'est, a annoncé mardi le service de la faune.

Une éléphante, considérée comme la plus grande femelle à défenses du Kenya, est morte de vieillesse dans ce pays d'Afrique de l'est, a annoncé mardi le service de la faune, Kenya Wildlife Service (KWS). Dida, connue pour ses longues défenses, était âgée selon les estimations entre 60 et 65 ans. L'espérance de vie des éléphants dans la nature est estimée à une soixantaine d'années. «Elle est morte de causes naturelles dues à son grand âge», a annoncé dans un tweet le Kenya Wildlife Service.