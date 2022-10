Football: La plus grande fresque au monde de Maradona

Ce Diego géant se présente sur 40 mètres de large et 45 mètres de haut, soit 1800 mètres carrés, ce qui en fait la plus grande représentation du «Pibe de Oro» au monde.

Validée par la famille du No 10, cette œuvre sera au centre d’un hommage qui lui sera rendu le 30 octobre prochain, jour qui aurait dû être son 62e anniversaire. Des concerts et des invités surprises animeront cette journée particulière pour les Argentins et tous les fans de Diego.