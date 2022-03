Réseaux sociaux : La plus grande photo tagguée sur Facebook

Une photo panoramique immortalisant plus de 70'000 festivaliers à Glastonbury fait actuellement le tour du web pour être tagguée sur le réseau social.

Pendant la mi-temps du match du Mondial de foot 2010 Angleterre-Slovénie, disputé le 23 juin dernier, une expérience inédite a été tentée au Glastonbury Festival. Alors que plus de 70'000 festivaliers étaient amassés dans l'enceinte du plus grand festival de musique et d'art du spectacle au monde, pour assister à la rencontre sportive qui s'est terminée par la victoire des Britanniques, une gigantesque photo panoramique du public a été prise depuis la scène.