La plus grande pizza du Luxembourg en plein cœur d’Esch

Il soufflera un petit air d’Italie sur Esch-sur-Alzette, samedi. Récemment élue 36e meilleure pizzeria d’Europe, lors du classement «50 Top Pizza », Cloud Factory Esch se lance le défi de réaliser la plus grande pizza du Grand-Duché. Samedi, Francesco Micillo, cofondateur, et son équipe vont réaliser pas moins de 100 mètres de pizza au milieu de la rue de l’Alzette d’Esch, entre l’établissement et l'hôtel de ville.

«Un événement du même acabit est organisé chaque année à Naples. Et étant originaire de là-bas, je voulais ramener cette tendance ici», explique le cofondateur de l’établissement, ouvert depuis 2020. Pour ce faire, il a fallu une liste de course monumentale qui provient tout droit du sud de l’Italie: 500 kilos de sauce tomates, 600 kg de mozzarella et 100 kilos de pâtes à pizza. Le nécessaire pour réaliser l’une des plus grandes Margheritas italiennes.