Luxembourg: «La plus grande scène que nous ayons eu à installer»

1 / 11 Une scène immense a été installée sur le parking de Luxexpo. Vincent Lescaut/L'essentiel Elle fait plus de 50 mètres de large. Vincent Lescaut/L'essentiel Elle va accueillir 4 concerts et quelque 50 000 spectateurs. Vincent Lescaut/L'essentiel

«Arctic Monkeys, c’est le premier grand concert public à guichets fermés (NDLR: 15 000 personnes). On ne s’attendait pas à afficher complet, mais le groupe a connu un vrai renouveau», explique Michel Welter, le gérant de l’Atelier. La salle de concert luxembourgeoise, organisatrice du Lux-expo Open Air, accueille quatre concerts événements entre ce soir et mardi prochain: les rockeurs d’Arctic Monkeys, le DJ Paul Kalkbrenner et Robbie Williams pour deux shows.

Pour ce faire, l’Atelier a fait monter une immense scène de plus de 50 mètres de large, avec «une grande capacité d’accrochage, lumières plus écrans», sur le parking de Luxexpo. «On loue cette scène mobile pour les concerts, elle n’est pas en tournée avec les artistes comme celle de Rammstein en 2019. C’est la plus grande scène que nous ayons eu à installer jusqu’à présent», reconnaît Michel Welter. Le défi? «Il faut faire la synthèse des contrats techniques de tous les artistes, pour qu’elle puisse convenir à tout le monde», détaille-t-il.

Après le succès du concert de Seeed l’année dernière (NDLR: 15 000 fans), l’optimisme est de mise. «Nous avons renforcé le dispositif en ce qui concerne le retour du concert. On invite tout le monde à venir en tram car c’est le moyen le plus simple, gratuit, à 50 mètres du site et il y a des parkings tout au long du trajet. Et Luxtram a augmenté la cadence, avec un tramway tous les 2'30», conclut Michel Welter.