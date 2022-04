Espace : La plus grosse comète observée se dirige vers notre Système solaire

Grâce au télescope Hubble, la NASA vient de confirmer la taille imposante de la plus grande comète jamais détectée dans l’espace. Elle se rapprocherait de notre planète.

«La pointe de l’iceberg»

«Cette comète est littéralement la pointe de l’iceberg de plusieurs milliers de comètes qui sont trop faibles pour être vues dans les parties les plus éloignées du système solaire. Nous avons toujours soupçonné que cette comète devait être grosse car elle est si brillante à une si grande distance. Maintenant, nous confirmons que c’est le cas», a déclaré David Jewitt, professeur de science planétaire et d’astronomie à l’Université de Californie et co-auteur de l’étude parue dans The Astrophysical Journal Letters.