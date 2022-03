Météo au Luxembourg : La plus grosse rafale mesurée à 97,3 km/h

LUXEMBOURG - Le Luxembourg a été balayé par plusieurs tempêtes en février, témoins d'une météo chaotique qui n'a toutefois pas compromis les cultures.

L'hiver 2021/2022 est l'hiver des trop: trop de chaleur, trop de sécheresse dans le sud-ouest mais trop de pluie dans le nord-est. Ce sont les conclusions d'AgriMeteo, le service météorologique national de l’ASTA (Administration des services techniques de l’agriculture) du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

Le mercure a fait le grand écart: après des températures glaciales un peu avant Noël, il a bondi bien au-dessus des moyennes enregistrées depuis 30 ans. Dans l'ensemble, la température moyenne a été plus haute (+1,3°C) que les précédents hivers. Notamment en février, où il a fait en moyenne 4,4°C à Luxembourg-Ville (contre 2°C habituellement) ou encore 5,5°C à Remich (contre 3,1°C). Des températures qui ont favorisé le passage des tempêtes Dudley, Eunice et Franklin: le vent a soufflé jusqu'à 97,3 km/h à Reuler le 17 février.

«Très peu de dégâts hivernaux signalés»

Côté pluie, après un déficit au mois de décembre, les niveaux enregistrés sont remontés notamment grâce à de fortes précipitations dans l'est et la partie nord du pays. À Remich, il a plu 43 mm de plus cet hiver que l'hiver dernier alors qu'à Clémency il est tombé 37 mm de moins.