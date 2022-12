Au Luxembourg : La plus longue passerelle cycliste d'Europe inaugurée entre Esch et Belval

C'est une prouesse technique. La plus longue passerelle cyclable d'Europe a été inaugurée ce vendredi par les ministres de la Mobilité François Bausch et de l'Environnement, Joëlle Welfring, et les bourgmestres d'Esch Georgs Mischo, et de Sanem, Simone Asselborn-Bintz. Il est désormais possible de circuler entre Esch et Belval en vélo, grâce à une piste cyclable de 2 km de long au total.