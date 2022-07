Essai: La Polestar 2 à l’attaque

Après une arrivée punchy sur le marché avec une hybride sportive, luxueuse et exclusive, Polestar est entrée dans le vif du sujet avec sa «2». La filiale de Volvo et de sa maison mère Geely est tournée vers des modèles 100 % électriques. Grâce à cette Pole-star 2, le constructeur vient chasser sur les terres de la Tesla 3, avec des arguments.

À l’intérieur, les affinités suédoises sont perceptibles: ambiance feutrée et distinguée, matériaux «durables» de bonne facture. Montée sur la plateforme de la XC40, la berline montre une habitabilité correcte, même si les gabarits imposants se sentiront à l’étroit derrière.

Pas de bouton de contact, la clé suffit. Connecteur enclenché sur «D», on s’élance dans un confort mêlant fermeté et maintien optimal. Le châssis bien ajusté - là encore, merci Volvo - rajoute à une vie à bord et une expérience de conduite fort agréables. Notre version «long range single motor», à deux roues motrices et traction avant, affiche la plus grosse capacité de batterie et la plus longue autonomie (lire fiche technique).

Si les performances sont en dessous de la «double moteur» et ses 408 chevaux, le modèle devrait s’avérer plus raisonnable pour qui voudra orienter son budget sur les packs options et s’offrir des trajets au long cours. Car ici, l’accélération s’avère très suffisante pour se dégager de la circulation urbaine ou s’engager sur voie rapide. Surtout, la bonne surprise est au rendez-vous: la jauge de «carburant» ne fond pas comme neige au soleil. Et ce, même lancé sur autoroute à un «bon» 130 km/h.

L’assistant d’autonomie renseigne sur la consommation estimée et en temps réel, en fonction du style de conduite et du trajet.Le système d’infodivertissement fonctionne sur Android et comprend la navigation via Google Maps.

Une fois la destination renseignée, celle-ci indique le niveau de la réserve à l’arrivée, et affiche les stations de rechargement le long du parcours, avec type de chargeurs et moyens de paiement. Autant d’indications précieuses et précises.

Ajoutez un excellent mode «one pedal», très intense si on le souhaite, et qui, après un léger temps d’adaptation, joue pleinement son rôle, et les 20 kw/h de consommation moyenne sont aisément atteignables. On peut aussi viser en dessous pour dépasser les 400 km réels sans avoir à se brancher.

Les plus et les moins On a aimé Système Android Automotive

Justesse des données d'autonomie

Confort On a moins aimé Peu d'espace de rangement et fautes d'ergonomie

Capacité du coffre moyenne