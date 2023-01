Italie : La police a découvert la cache du mafieux le plus recherché

La police italienne a découvert, dans la nuit de lundi à mardi, le petit immeuble anonyme d’une bourgade de Sicile où se cachait le parrain mafieux le plus recherché d’Italie, Matteo Messina Denaro, arrêté lundi à Palerme, au bout de 30 ans de cavale. La cache de Matteo Messina Denaro, 60 ans, se trouvait à Campobello di Mazara, une petite ville de 10 000 habitants non loin de son fief de Castelvetrano dans la province de Trapani, où il est né et a fait ses premières armes.