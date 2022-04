Au Luxembourg : La police a distribué les amendes par dizaines

JUNGLINSTER – Des dizaines d'automobilistes ont été verbalisés, vendredi matin, lors d'un vaste contrôle de police sur la N11, à Junglinster.

La police a mené, vendredi matin de 5h à 7h50, un contrôle routier à grande échelle, sur la N11 à Junglinster, du côté de la zone industrielle «Um Lënster Bierg». Et les agents mobilisés ne sont pas repartis les mains vides: en tout, 70 infractions au code de la route ont été constatées et sanctionnées.

L'infraction la plus fréquente, sur cette portion de route limitée à 90 km/h, c'était la vitesse. 51 automobilistes allaient trop vite et ont été verbalisés. Dont 44 sont repartis, sans doute moins vite qu'ils ne sont arrivés, avec une prune à 145 euros et deux points en moins. Six ont d'ailleurs dû laisser leur permis de conduire aux officiers. Sept autres conducteurs, en excès de vitesse moins important, ont écopé d'une amende de 49 euros chacun.