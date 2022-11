Luxembourg : La police a enchaîné les contrôles d'alcoolémie

LUXEMBOURG – Quatre contrôles d'alcoolémie et quatre permis retirés. La police grand-ducale a été occupée dans la nuit de vendredi à samedi.

Après l'ouverture des marchés de Noël et le lancement de la période des fêtes de fin d'année, les autorités envoient un message clair contre la consommation d'alcool au volant. Entre la soirée de vendredi et la matinée de samedi, la police luxembourgeoise a procédé à quatre contrôles d'alcoolémie sur les routes du pays.

Les deux premiers ont eu lieu aux alentours de 23h. Sur la N11, au niveau de Graulinster, 319 personnes ont été testées. Six conducteurs étaient en état d'ivresse et deux permis ont été retirés. Dans la capitale, au niveau du boulevard Joseph II – place Winston Churchill, 77 automobilistes ont dû souffler dans l'éthylotest pour 3 cas positifs et un permis retiré.