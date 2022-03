Contestations au Canada : La police a évacué une partie des rues d’Ottawa

Après plus de dix heures d'opération, la police a évacué vendredi soir une grande partie des camionneurs qui bloquaient encore certains axes de la capitale.

Personne n’a été blessé, a précisé la police. Plus de 100 personnes ont été arrêtées et une vingtaine de véhicules remorqués. De nombreux camionneurs ont aussi choisi de partir d’eux-mêmes et d’enlever leur poids lourds des rues autour du Parlement, a constaté une journaliste de l’AFP. La veille, les policiers avaient érigé un périmètre autour de la zone de la manifestation. Ils se sont efforcés tout au long de la journée vendredi de resserrer l’étau sur les protestataires, qui refusaient de quitter les lieux malgré les avertissements répétés et la proclamation de l’état d’urgence. Le chef par intérim de la police d’Ottawa Steve Bell a précisé que l’opération prendrait «du temps».