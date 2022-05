Armes au Luxembourg : La police a saisi près de 350 pistolets à air comprimé

LUXEMBOURG – La détention d'armes de type softair est encadrée par la loi au Luxembourg. Tout un chacun ne peut pas se promener avec ce type d'arme à la ceinture.

Fin mars, à Wiltz une dispute a dégénéré et un individu a tiré sur un homme avec un pistolet de type softair. Des pistolets dont la détention est soumise à la loi, ont rappelé les ministres de la Sécurité intérieure et de la Justice, Henri Kox et Sam Tanson, dans une réponse parlementaire des députés CSV, Léon Gloden et Laurent Mosar.