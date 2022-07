Transparence au Luxembourg : La police a vérifié les adresses des entreprises, 100 procès-verbaux

LUXEMBOURG - Durant deux semaines, la police et la justice ont procédé à des vérifications aux adresses des entreprises.

Entre 160 et 200 policiers ont été mobilisés. Police grand-ducale

La police a indiqué vendredi avoir «procédé les deux dernières semaines à des vérifications aux sièges et/ou adresses de diverses entités visées par la loi RBE (Registre des bénéficiaires effectifs) sur tout le territoire du Grand-Duché». Entre 160 et 200 fonctionnaires, accompagnés de représentants des parquets de Luxembourg et Diekirch, ont dressé plus d'une centaine de procès-verbaux à l'encontre d'entités qui ne s'étaient pas inscrites au RBE dans les délais légaux.

Ce registre est le répertoire officiel des entreprises qui permet l'identification des bénéficiaires effectifs par le public et les autorités nationales en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il compte aujourd'hui quelque 152 451 entités et il est géré depuis mars 2019 par le groupement d'intérêt économique Luxembourg Business Registers sous l'égide du ministère de la Justice.

Risque d'amendes et de mise en liquidation judiciaire

La police a indiqué que les contrôles se poursuivront tout l'été et a rappelé qu'une infraction à la loi RBE était passible de sanctions pénales et notamment d'une amende pouvant aller de 1250 euros à 1,25 million d'euros. Les entités introuvables à leur adresse peuvent en outre faire l'objet d'une liquidation judiciaire. À noter que plusieurs omissions de publication des comptes annuels ont aussi été constatées et rapportées aux parquets.

Ces contrôles s'inscrivent dans une logique d'irréprochabilité du Luxembourg en matière de transparence des entreprises. «Étant donné que nous sommes une place financière et économique importante, nous avons une grande responsabilité et nous devons être aussi impeccables que possible à tous les niveaux», avait indiqué la ministre de la Justice Sam Tanson, en février dernier, à l'occasion de la présentation de la réforme du Luxembourg Business Registers, qui doit aujourd'hui avoir davantage de pouvoirs pour contraindre les entreprises à être plus transparentes.