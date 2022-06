Texas : La police abat un fugitif soupçonné d’avoir tué une famille

L’homme était activement recherché depuis qu’il avait réussi à s’échapper lors d’un transfert d’une prison à une autre, le 12 mai dernier. Dans sa fuite, il aurait assassiné un adulte et quatre enfants.

Photo d’illustration/Getty Images via AFP

Le détenu, qui purgeait une peine de prison à vie pour meurtre, avait réussi à s’échapper il y a trois semaines. Il a finalement été retrouvé et abattu par les forces de l’ordre texanes.

Un homme, échappé d’une prison du Texas mi-mai et suspecté d’avoir tué toute une famille durant sa cavale, a été abattu jeudi soir par la police, ont annoncé les autorités de cet État du sud des États-Unis. Les autorités étaient à la recherche de Gonzalo Lopez, 46 ans, depuis qu’il s’est échappé, le 12 mai dernier, lors d’un transfert en bus d’une prison à l’autre.

Les corps de cinq personnes – un adulte et quatre enfants – ont été retrouvés dans une maison près de Centerville, une petite ville à mi-chemin entre Houston et Dallas, a annoncé le shérif local. Le fugitif a été abattu par les tirs de la police à Jourdanton, au sud de San Antonio, quand la police a localisé le véhicule de la famille tuée et réussi à en crever les pneus avec une herse, selon un communiqué de l’administration pénitentiaire texane.