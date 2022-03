Aux Etats-Unis – La police abat un homme noir et diffuse la vidéo

Aux États-Unis : La police abat un homme noir et diffuse la vidéo

Les autorités de Minneapolis ont publié jeudi une vidéo montrant la mort d'un homme noir, tué la veille par la police de cette ville où George Floyd est mort en 2020.

La vidéo de l'assaut, publiée jeudi soir, montre les policiers ouvrir la porte du logement avec une clé, entrer et annoncer leur présence avant de s'avancer vers le salon où un homme est allongé sur le canapé, sous des draps. Celui-ci se redresse légèrement, une arme à la main, et un policier ouvre le feu.

Le 25 mai 2020, Derek Chauvin, agent chevronné de la police de Minneapolis était resté agenouillé sur le cou de George Floyd pendant près de dix minutes, indifférent aux interventions de passants affolés et aux râles de cet homme afro-américain. La scène, filmée et mise en ligne, avait déclenché d'immenses manifestations contre le racisme et les violences policières à Minneapolis mais aussi dans tous les États-Unis et au-delà.