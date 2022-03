Au Luxembourg : La police achète 96 voitures neuves d'un coup

LUXEMBOURG - La police du Luxembourg dédie plus de 5 millions d’euros par an au renouvellement de sa flotte de véhicules.

Cette petite centaine de Ford S-Max permettront à la fois de remplacer des véhicules devenus vétustes et d’augmenter progressivement le nombre total de voitures, en lien avec le recrutement accru de nouveaux agents engagés par le gouvernement. Actuellement, la flotte de la police luxembourgeoise est composée de 870 véhicules, tous types confondus (motos, voitures, camionnettes, etc.). Ils peuvent être de patrouille, banalisés, administratifs, d’observation, ou dotés d’équipements techniques dédiés à des missions spécifiques...

Concernant les conditions de renouvellement de ces équipements, «de manière générale, un véhicule est déclassé après dix ans ou ayant atteint un kilométrage entre 170 000 km et 250 000 km», informe la police. Au-delà de l’ancienneté et du kilométrage, des critères comme l’état général du véhicule (carrosserie et mécanique) et les coûts d’entretien entrent en compte au moment de la décision du remplacement.