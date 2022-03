La police belge évacue plus de 300 sans-papiers

L'ancien Premier ministre Guy Verhofstadt a été chargé de trouver un accord sur la politique d'asile du Royaume pour mettre un terme à ces occupations.

Socialistes, centristes et libéraux en désaccord

Le mauvais état du bâtiment, la présence de trous béants dans le sol, l'absence de sortie de secours, d'eau, de chauffage et d'électricité, "ne permet pas d'y séjourner dans des conditions convenables", a-t-elle expliqué.

Alors que socialistes et centristes réclament des critères plus souples de régularisation, la ministre de l'Asile et de l'Immigration, la libérale flamande Annemie Turtelboom maintient une ligne dure.